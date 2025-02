Garagepersoneel en fietsenmakers gaan opnieuw regionaal staken

FNV en CNV spreken van de vijfde en zesde regionale stakingsdag. Eerder werd het werk al neergelegd in de regio’s Rotterdam, Groningen, Noord-Holland en rond de Achterhoek, Arnhem en Nijmegen. „Meer regio’s zullen dit voorbeeld later nog volgen, tenminste zolang de werkgevers niet bereid zijn met betere cao-voorstellen te komen”, stelt CNV in een verklaring.

De actie wordt gevoerd voor de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. Hieronder vallen ongeveer 84.000 werknemers. De vakbonden waarschuwen dat de stakingen ertoe kunnen leiden dat onderhoudsbeurten aan auto’s of reparaties van fietsen langer kunnen duren.