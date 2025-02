ILT: bedrijven die met explosievenhonden werken vaak in de fout

Binnenland

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft tekortkomingen geconstateerd bij elf bedrijven die honden trainen en begeleiden om explosieven op te sporen. In totaal inspecteerde de ILT in de tweede helft van 2024 veertien van deze zogeheten Explosive Detection Dogs-bedrijven. Bij de bedrijven die de fout in gingen, ontbraken bijvoorbeeld de juiste vergunningen of werden de explosieven onveilig opgeslagen.