Philips onderuit op beurs Amsterdam na verschijnen jaarcijfers

Philips heeft voor het eerst in drie jaar meer orders ontvangen, kwam naar voren uit de cijfers. Toch blijft het concern last houden van de zwakke vraag uit China, zowel naar zijn consumentenproducten als naar zijn medische technologie. De verkoop in deze voor Philips belangrijke markt liep flink achteruit.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de handel 0,1 procent lager op 945,83 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam, zakte 0,2 procent naar 867,47 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent. De graadmeters in Londen en Parijs gingen licht omlaag.

ASR was met een plus van bijna 4 procent koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. De verzekeraar heeft vorig jaar naar eigen zeggen sterke resultaten geboekt. Daarbij profiteerde ASR van de overname van de verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland in 2023. Topman Jos Baeten gaf aan dat de cijfers ook werden gestuwd doordat de verzekeraar achter de schermen meer gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI).

Vopak (min 5,2 procent) kwam ook met cijfers. Het tankopslagbedrijf zag de jaaromzet en -winst teruglopen. De onderneming sprak wel van goede vooruitgang met de uitbreiding van zijn gasinfrastructuur in Canada, India en Nederland, en met industriële uitbreidingen in China en Saudi-Arabië. Vopak presenteerde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 100 miljoen euro.

Beleggers konden eveneens reageren op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft gezegd dat hij van plan is om importtarieven „in de buurt van 25 procent” op auto’s op te leggen en soortgelijke heffingen op halfgeleiders en farmaceutische import. Grote autoconcerns als Volkswagen en Renault leverden tot bijna 1 procent aan beurswaarde in. De Nederlandse chipfondsen ASML en ASMI zakten eveneens licht, terwijl branchegenoot Besi iets hoger noteerde.

De euro was 1,0451 dollar waard, tegen 1,0456 dollar bij het Europese beursslot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 72,34 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 76,33 dollar per vat.