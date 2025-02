In 2024 meer museumbezoeken met Museumkaart

Ongeveer 1,5 miljoen mensen gingen afgelopen jaar ieder gemiddeld 6,4 keer naar een museum. In vergelijking met 2023 is dat een daling. Dat jaar bracht elke Museumkaarthouder gemiddeld 6,6 bezoeken aan een museum. „Doordat het aantal Museumkaarthouders is gestegen, is te zeggen dat Museumkaarthouders gemiddeld (iets) minder naar het museum zijn geweest, maar dat er juist meer mensen museumbezoeken hebben afgelegd”, verklaart de vereniging.

In een eerder onderzoek meldde de Museumvereniging dat mensen met een Museumkaart bijna drie keer zo vaak naar een museum gaan als wanneer ze geen kaart hadden gehad. Onder jongvolwassenen was dat verschil nog iets groter.

Bij de Museumvereniging waren vorig jaar zo’n 475 musea aangesloten. Hoe musea er financieel voorstaan meldt de vereniging woensdag niet. Komend najaar worden de jaarcijfers over 2024 gedeeld, met informatie over de financiële positie van de musea. Afgelopen september liet de vereniging weten dat er „grote zorgen” zijn over de toekomst van musea. Vooral kleine en middelkleine instellingen zouden het volgens de vereniging moeilijk hebben.