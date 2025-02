Joodse die ondergedoken zat in Hollandsche Schouwburg overleden

Nolst Trenité-Meijer heeft enkele jaren geleden haar verhaal over de oorlog verteld in de tweedelige documentaire Flink. Ze werd geboren op 29 oktober 1927 in Amsterdam en was enig kind. Haar vader was een Joodse huisarts in Amsterdam-Oost. Eind 1942 doken Liek en haar moeder samen onder op een adres, maar werden daar niet lang daarna van hun bed gelicht. Ze werd toen van haar moeder gescheiden en naar eigen zeggen „gedumpt” bij de Hollandsche Schouwburg. Vanuit dat pand in Amsterdam werden Joden op transport gezet naar naziconcentratiekampen.

Nolst Trenité-Meijer zei in de documentaire dat het feit dat ze alleen in de schouwburg aankwam haar redding is geweest. „Want daardoor viel ik op.” Verzetshelden Walter Süskind en met name Maurice Hirschel ontfermden zich over haar en zorgden ervoor dat ze weken in de schouwburg kon blijven zonder mee te hoeven op transport. „Ik zat ondergedoken in de hol van de leeuw”, zei ze daarover. Haar moeder heeft ze nooit meer teruggezien. Twee grootouders kwam ze nog tegen in de schouwburg toen die op transport moesten en daarna in de gaskamers zijn vermoord.

Na vijf weken in de schouwburg verbleef Nolst Trenité-Meijer tot het einde van de oorlog op verschillende onderduikadressen door heel het land en werd ze herenigd met haar vader.