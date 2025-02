Geen proces na langlopend onderzoek misbruik RKK Vlaanderen

Dat heeft de rechtbank in Brussel maandag bepaald.

De Brusselse raadkamer verklaarde dat de strafvervolging in Operatie Kelk niet mogelijk is, meldde onder meer de rooms-katholieke nieuwssite Otheo.

Het strafrechtelijk onderzoek startte in juni 2010, bijna vijftien jaar geleden, met grootschalige huiszoekingen in onder meer het aartsbisschoppelijk paleis en de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen en de kantoren en privéwoning van toenmalig kardinaal Danneels. Operatie Kelk ging niet alleen over het misbruik zelf, maar ook over de vraag of bisschoppen van het misbruik wisten en hadden geprobeerd dat stil te houden.

De Brusselse raadkamer heeft nu bepaald dat er geen vervolging van alle 68 verdachten zal plaatsvinden omdat ze overleden zijn (37), al veroordeeld zijn (4) of omdat de feiten verjaard zijn (27). De raadkamer volgt hiermee het parket. „Of met de uitspraak van de raadkamer nu ook een einde komt aan de verdachtmakingen en de vele verdraaiingen van de waarheid in het dossier, is nog maar de vraag”, tekent Otheo bij de uitspraak aan.

Lijden

De bisschoppen van België lieten in een reactie weten eerst en vooral „mee te leven met het lijden dat de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk hebben ondergaan. Daders moeten worden vervolgd en beoordeeld volgens de regels van de rechtsstaat. Wanneer feiten voor justitie verjaard zijn, neemt de RKK een morele verantwoordelijkheid op door het lijden van de slachtoffers te beluisteren en te erkennen.”

„De slachtoffers hebben decennialang moeten strijden om erkenning” Rik Devillé, priester

Priester Rik Devillé, die zich ervoor inzet om seksueel misbruik binnen de RKK aan te kaarten, is teleurgesteld over het besluit van de rechtbank, meldde de NOS maandag. „De slachtoffers hebben decennialang moeten strijden om erkenning. Die hebben ze duidelijk weer eens niet gekregen. Dat betekent dat slachtoffers van het historische misbruik geen rechten hebben in dit land.”

In het najaar van 2023 maakte de vierdelige Vlaamse televisieserie ”Godvergeten”, over seksueel misbruik in de kerk, veel los. De documentaire volgde twintig slachtoffers en familieleden tijdens hun zoektocht naar erkenning, onder wie de neef van Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge, die in zijn jeugd door hem werd misbruikt. Toen dit misbruik in 2010 naar buiten kwam, gaf Vangheluwe het publiekelijk toe en nam hij ontslag.

Ontdopen

Mede naar aanleiding van berichten over misbruikzaken binnen de RKK hebben duizenden Vlamingen zich de laatste jaren laten ontdopen, een administratieve handeling, waarbij iemand uitgeschreven wordt uit zijn kerkverband. In 2023 lieten 14.251 Vlamingen zich ontdopen, een recordaantal.