Banken en verzekeraars beperken verlies AEX, chipbedrijven omlaag

Economie

Beleggers op de Europese aandelenmarkten deden het dinsdag voorzichtig aan, in afwachting van de uitkomst van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne in de Saudische hoofdstad Riyad. Europa is niet uitgenodigd voor deze gesprekken. Defensiebedrijven deden, net als maandag, goede zaken op de effectenmarkten in Europa. De verwachting is dat Europa de defensie-uitgaven gaat opschroeven, waar wapenleveranciers zoals het Italiaanse Leonardo (plus 2,2 procent) van profiteren.