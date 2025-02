Politici van links tot rechts roemen overleden Bolkestein

Defensieminister en VVD’er Ruben Brekelmans noemt Bolkestein op X „een man van visie en daadkracht. Als minister van Defensie tussen 1988 en 1989 droeg hij bij aan de veiligheid en stabiliteit van Nederland. Wij gedenken hem met groots respect en danken hem voor zijn dienst aan ons land.”

CDA-leider Henri Bontenbal roemt zijn persoonlijkheid. „Een groot liberaal is niet meer. Nederland verliest met hem een zeer karaktervolle persoonlijkheid en een gedreven politicus”, meldt hij op X.

Joost Eerdmans van JA21, die in 2002 voor het eerst in de Tweede Kamer kwam voor de Lijst Pim Fortuyn: „Het is een verlies. Bolkestein wist heel goed wat er speelde in de samenleving en kon dat scherp duiden. Hij haalde de problemen met de multiculturele samenleving uit de taboesfeer en bereidde daarmee ook de weg voor Pim Fortuyn. Hij was zelfs op hoge leeftijd niet te beroerd om een onwelgevallige mening te geven. Een echte autonome denker. Goed voorbeeld voor alle politici.”

SP-leider Jimmy Dijk stelt dat „met het overlijden van Frits Bolkestein een bekende liberaal is heengegaan. Met zijn intellectuele bijdragen kwam hij op voor zijn idealen”.

„Met het overlijden van Frits Bolkestein is een markant politicus heengegaan”, schrijft Chris Stoffer (SGP). „Hij was een liberaal die vóluit stond voor de klassieke grondrechten.”

Oud-D66-leider Thom de Graaf, nu vicepresident van de Raad van State, grijpt terug op de jaren negentig. „Soevereine politicus; ik heb goede herinneringen aan de zomer van 1998 toen wij onderhandelden over Paars II. Rust zacht”, schrijft hij op X.