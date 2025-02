Timmermans gaat niet mee in Wilders’ optimisme over Oekraïne

„Ik wil dat graag doen dat positief bekijken, maar ik heb ook bekeken naar wat president Trump heeft gezegd”, reageerde Timmermans. Dat de Amerikaanse president heeft gezegd dat Poetin wat hem betreft een deel van Oekraïne krijgt in een vredesakkoord „betekent dat hij streeft naar een onrechtvaardige vrede”.

Trump heeft in de ogen van Timmermans zijn onderhandelingspositie op voorhand al weggegeven. Dat vindt de linkse leider „buitengewoon onverstandig”, omdat hij verwacht dat het Kremlin daarna nog meer eisen zal stellen. Het bewijs daarvoor ziet hij in het pakket aanvullende eisen dat Sergej Lavrov op tafel heeft gelegd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft onder andere geëist dat er geen vredesmissie mag komen.

Wilders begrijpt de afkeer van Rusland en is het hier voor „een groot deel” mee eens. Maar dat vindt hij geen reden om de onderhandelingen „de prullenbak” in te gooien. „U kunt ook zeggen: dit is een kans, laten we proberen er wat van te maken.” De PVV-leider zegt dat het mooi zou zijn „als we dit boek kunnen sluiten” na jaren van oorlog.

Na de „afschuwelijke tirade” van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance bij de veiligheidsconferentie in München is Timmermans „heel sceptisch” over de houding van Trump en de kans op duurzame vrede. Daarbij benoemt hij ook dat de toespraak „door de heer Wilders met applaus werd begroet, waar ik geen enkel begrip voor kan opbrengen”.