Inspecties onderzoeken samen incidenten met verwarde mensen

De daders en verdachten van de incidenten die onderzocht worden waren vaak onder behandeling in de geestelijke gezondheidszorg of zij kregen hulp vanuit hun gemeente. Sommigen van hen waren eerder al in aanraking gekomen met justitie. De inspecties maken zich zorgen over de incidenten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD), een samenwerkingsverband van inspectiediensten.

De inspecties kijken ook hoe zorgorganisaties, gemeenten en politie/justitie samenwerken „om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met verward gedrag, en desnoods strafrechtelijk op te treden”.