Intel wint op Wall Street na mogelijke deals met Broadcom en TSMC

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend, na de gemengde slotstanden op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.509 punten. De bredere S&P 500-index stond praktisch onveranderd op 6116 en techbeurs Nasdaq ging een fractie omhoog tot 20.039. De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten vanwege Presidents’ Day. De Nasdaq kende vorige week met een winst van 2,6 procent de beste week van dit jaar.

Beleggers hielden verder de vredesonderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne in de Saudische hoofdstad Riyad in de gaten. Volgens de buitenlandadviseur van de Russische president Poetin was de eerste gespreksronde een succes. Europa was niet uitgenodigd voor de gesprekken. Het Kremlin meldde eerder al dat de nadruk van het overleg ligt op het herstellen van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die woensdag naar buiten komen. De Amerikaanse centrale bank hield de rente vorige maand onveranderd en Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde onlangs geen haast te hebben met het verder verlagen van de rente.

Southwest Airlines zakte 0,5 procent. De luchtvaartmaatschappij gaat 15 procent van het kantoorpersoneel ontslaan om kosten te besparen. Het is de eerste ontslagronde in de 53-jarige geschiedenis van het bedrijf. In totaal verdwijnen ongeveer 1750 banen.

Constellation Brands steeg 3,9 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursmiljardair Warren Buffett, heeft een belang genomen in de drankenproducent.

Trump Media & Technology Group verloor 1,5 procent. Het socialemediabedrijf van president Trump zag de omzet vorig jaar dalen en dook dieper in de rode cijfers. Het bedrijf, waar het sociale netwerk Truth Social onder valt, wijt de slechte cijfers aan juridische kosten door obstakels bij de beurstoezichthouder SEC onder de regering-Biden.