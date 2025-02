VVD en BBB vinden woorden Wilders over Oekraïne voorbarig

Binnenland

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas vinden de weigering van PVV-leider Geert Wilders om militairen te leveren aan een mogelijke vredesmacht in Oekraïne prematuur. De Tweede Kamer spreekt later dinsdag over de situatie in Oekraïne.