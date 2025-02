VN veroordelen executie kinderen door M23 in Bukavu

Buitenland

Het mensenrechtenbureau in Genève meldt dat strijders van de beweging M23 „willekeurig kinderen hebben geëxecuteerd” in de Congolese stad Bukavu. Woordvoerster Ravina Shamdasani zei dat er weliswaar kinderen met wapens in de stad zijn, maar M23 en Rwanda moeten ervoor zorgen dat mensenrechten en internationaal humanitair recht worden gerespecteerd. In het delfstofrijke noordoosten van Congo wordt al sinds de jaren negentig door talrijke strijdgroepen, bendes, etnische milities en legereenheden gevochten, waarbij ook strijders van zeer jonge leeftijd betrokken zijn.