Halsema staat stil bij ‘scherpzinnig politicus’ Bolkestein

Binnenland

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema herinnert oud-VVD-leider Frits Bolkestein als „belangrijk en scherpzinnig politicus en een veelzijdig polemist”. „Tegelijk was hij als een van de architecten van de Paarse kabinetten in de jaren negentig juist bereid om over ideologische grenzen heen te kijken.”