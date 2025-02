FNV schort verkiezingen bij bond op om bestuurscrisis

„Het bestuur ziet de ernst van de huidige situatie onder ogen en gaat zo spoedig mogelijk de dialoog aan met het Ledenparlement, de sectoren, de Raad van Toezicht en het personeel over de precieze route die nu gevolgd moet worden naar de verkiezingen van voorzitter en algemeen bestuur”, staat in een verklaring.

Met het uitstel voldoet het bestuur aan een van de eisen van FNV Personeel, dat de belangen van de werknemers van de bond behartigt. De interne vakbond maakte zich zorgen over de sociale veiligheid bij FNV en had het bestuur op 4 februari twee weken de tijd gegeven om terug te treden. Daarbij eiste FNV Personeel ook dat er een interim-bestuur zou komen. In de verklaring wordt op die laatste eisen niet ingegaan.

Dinsdagavond bespreekt het bestuur tijdens een vergadering hoe het verder om moet gaan met de situatie binnen de vakbond. In hoeverre bestuurders dan conclusies zullen trekken over hun eigen positie, kan een woordvoerder niet zeggen. „Het bestuur begrijpt de noodzaak voor een dialoog: er moet in eerste instantie met elkaar worden gepraat”, aldus de zegsman.

Niet alle verkiezingen bij de bond worden opgeschort. Komende week gaat wel de verkiezing voor het Ledenparlement en de sectorraden van start.

De huidige voorzitter Tuur Elzinga en vicevoorzitter Zakaria Boufangacha zijn de kandidaten voor het voorzitterschap, waarvoor de stemming ook had moeten beginnen. Maar bij het personeel van de bond leven zorgen om de sociale veiligheid. Boufangacha is onlangs beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Medebestuurder Kitty Jong had anderen opgeroepen zich uit te spreken tegen deze beschuldigingen. Zij en FNV Personeel geloven dat het valse beschuldigingen zijn om de verkiezing te manipuleren.