Wegverkeer op klimaatneutraal pad, lucht- en scheepvaart nog niet

Binnenland

Het wegverkeer in Nederland verduurzaamt in zo’n rap tempo, dat klimaatneutraliteit in 2050 haalbaar lijkt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In de lucht- en scheepvaart is dat doel nog niet in zicht. Daar wordt ook verduurzaamd, maar is nog veel onduidelijker welke brandstoffen en energiedragers echt de toekomst zullen hebben. „Hiervoor is de technologie nog niet ver genoeg uitontwikkeld”, schrijven de opstellers van het rapport bijvoorbeeld over de scheepvaart.