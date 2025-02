FrieslandCampina verwacht dit jaar meer leden aan te trekken

Het aantal melkveebedrijven dat lid is, nam vorig jaar af van 9417 in 2023 naar 9001. Deels komt dat omdat melkveehouders stoppen met hun bedrijf, nadat zij geen opvolging hebben gevonden. Ook stopten ondernemers met hun bedrijf door de vertrekregeling van FrieslandCampina. Die liep in 2023 af en de laatste van de boeren die hiervan gebruikmaakten, vertrokken per 1 januari vorig jaar. De instroom van nieuwe leden nam tegelijkertijd wel toe in 2024.

Ledenwerving begint volgens Van Karnebeek bij het bieden van een goede melkprijs. „Daarmee is de belangrijkste conditie goed ingevuld. En we moeten, in alle bescheidenheid, deur voor deur luisteren naar de aspirant-leden. Wat willen ze en wat kunnen we ze bieden?”

Nieuwe leden moeten voornamelijk komen uit Nederland, België en Duitsland. Alle wervingsplannen moeten volgens de FrieslandCampina-topman voor dit jaar leiden tot een positief ledensaldo, dus meer instromende leden dan vertrekkende. „Dat is een verwachting, maar ook een ambitie, zeg ik daarbij. Het moet nog wel worden gerealiseerd.”

Een andere manier waarop FrieslandCampina meer leden wil werven, is een fusie met de Belgische branchegenoot Milcobel, het grootste zuivelbedrijf van België. Die werd eind vorig jaar aangekondigd en hoopt het bedrijf voor het einde van dit jaar af te ronden. „We zetten stevig in op het werven van nieuwe leden, de fusie kan in het kader van die strategie worden gezien”, stelt de topman.