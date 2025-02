Von der Leyen na gesprek met Kellogg: cruciaal moment voor vrede

Buitenland

De Europese Unie is bereid om samen met de VS te werken aan het beëindigen van „het bloedvergieten” in Oekraïne, heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dinsdag gezegd tegen Keith Kellogg, de Amerikaanse speciale gezant voor Oekraïne en Rusland. „Dit is een cruciaal moment”, zei Von der Leyen. De EU wil daarnaast bijdragen aan de „rechtvaardige en duurzame vrede die Oekraïne en haar bevolking rechtmatig verdienen”.