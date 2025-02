Defensiebedrijven verder omhoog op Europese beurzen

De Franse president Emmanuel Macron heeft na het informele spoedoverleg met Europese regeringsleiders op maandag wel gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Macron zegt te streven naar een „duurzame vrede in Oekraïne”. Ook herhaalde hij dat Europa zijn defensie moet versterken.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 949,47 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 863,70 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. Londen verloor een fractie. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. In Sydney zakte de beurs 0,7 procent, na het besluit van de Australische centrale bank om de rente voor het eerst in ruim vier jaar te verlagen.

In Stockholm klom de Zweedse fabrikant van straaljagers Saab 0,5 procent en in Frankfurt steeg de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall een fractie. Het Italiaanse Leonardo, het Franse Thales en het Britse BAE Systems wonnen tot 1,5 procent.

Prosus was opnieuw de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,4 procent. De techinvesteerder laat al enkele dagen een opmars zien, dankzij stevige koerswinsten in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. ABN AMRO volgde met een plus van 1,2 procent. Chipbedrijf Besi sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.

In de MidKap stond Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway bovenaan, met een plus van ruim 2 procent. Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s was de grootste daler met een min van 0,9 procent.

ForFarmers klom ruim 2 procent. Het veevoerbedrijf werd door Degroof Petercam op de kooplijst gezet. Theon International werd 6 procent meer waard. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector kreeg een koopadvies van investeringsbank Berenberg.

De euro was 1,0458 dollar waard, tegen 1,0482 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 71,44 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 75,41 dollar per vat.