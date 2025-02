Mede-uitvinder Nutella overlijdt op 97-jarige leeftijd

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa overleed Rivella op Valentijnsdag, precies tien jaar na de dood van Ferrero. Hij werkte zijn hele leven nooit voor een ander bedrijf. In 1993 ging Rivella met pensioen. Hij laat een dochter en drie zonen na.

In Noord-Italië werden al in de 19e eeuw gemalen hazelnoten in plaats van cacaopoeder gebruikt bij de productie van zoetwaren. Samen met Ferrero ontwikkelde Rivella dit verder. Ferrero, zoon van de oprichter van het bedrijf, kwam op het idee om het geheel in potten af te vullen.

In de eerste jaren heette het product nog Supercrema. De doorbraak kwam pas met de gedwongen naamsverandering in de jaren zestig, omdat in Italië sindsdien niets meer met het predicaat „super” mag worden verkocht. Het eerste deel van de naam, „Nut-”, staat voor noot, „-ella” is bedoeld om het merk Italiaans te doen klinken.

Rivella heeft niets te maken met de gelijknamige frisdrank. Die Rivella is een Zwitserse creatie die gedeeltelijk uit wei wordt gemaakt, een restproduct van de kaasfabricage.