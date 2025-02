Ex-BBB’er in Overijssel naar VVD, coalitie nog wel in minderheid

Begin deze maand verlieten zes provinciale politici de BBB. Ze gingen gezamenlijk verder onder de naam Provincie Belang Overijssel. De coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP verloor daardoor haar meerderheid in Provinciale Staten. Een van de vertrekkers bij BBB, Luuk Buunk, heeft nu besloten om aan te sluiten bij de VVD-fractie. De liberalen komen daardoor op vijf zetels, evenveel als Provincie Belang Overijssel. De BBB blijft met negen zetels de grootste partij in Overijssel.

De BoerBurgerBeweging behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 zeventien zetels in de oostelijke provincie. Vorig jaar stapten twee Statenleden uit de fractie, omdat ze zich niet konden vinden in het standpunt van de partij over bepaalde onderwerpen.

Volgende week woensdag vindt, op verzoek van D66, een debat plaats in de Statenvergadering over de gewijzigde politieke verhoudingen. De vijf coalitiepartijen overleggen met elkaar hoe ze verder moeten. Provincie Belang Overijssel heeft aangegeven het coalitieakkoord te steunen, maar onduidelijk is in welke vorm. Enkele gedeputeerden zeiden vorige week al dat ze liever zien dat de coalitie weer een meerderheid heeft in de Staten.