Musk wil met nieuwe chatbot strijd aangaan met OpenAI en DeepSeek

Grok-3 wordt onmiddellijk beschikbaar voor Premium+-abonnees op X, het socialemediaplatform van Musk. Het bedrijf start ook een nieuw abonnement genaamd SuperGrok voor de mobiele app van de chatbot en de website Grok.com. xAI is daarnaast van plan om eerdere versies van zijn Grok-modellen binnen een paar maanden open source te maken, waarmee de technologie vrij toegankelijk wordt voor derden.

Grok-3 heeft „meer dan tien keer” de rekenkracht van zijn voorganger, zei Musk bij de presentatie van de nieuwe chatbot. Op het gebied van wiskunde, wetenschap en codering verslaat Grok-3 de AI-modellen van concurrenten zoals Google Gemini van Alphabet, DeepSeeks V3 model en OpenAI’s GPT-4o, beweert Musk.

Het Chinese DeepSeek zorgde eerder dit jaar met de snelle opkomst van zijn chatbot wereldwijd voor opschudding. De technologie van de Chinezen zou minstens even goed zijn als die van grotere concurrenten zoals OpenAI en veel minder kosten om te trainen en te ontwikkelen.

Musks prestatieclaims van Grok-3, die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd, zorgen voor een steeds grotere rivaliteit tussen zijn start-up en OpenAI. Hij lanceerde xAI in 2023 als alternatief voor ChatGPT-maker OpenAI. Musk was een van de oprichters van OpenAI, dat sinds 2015 bestaat. Hij vertrok in 2018 uit de raad van bestuur van het bedrijf.

Musk en OpenAI-topman Sam Altman liggen al langer met elkaar overhoop over hun verschillende visies op de richting van OpenAI en vechten hun meningsverschillen sinds vorig jaar uit in de rechtbank. Altman wil van OpenAI een commercieel bedrijf maken en Musk wil dat via de rechter blokkeren. Musk deed onlangs ook een overnamebod van 97,4 miljard dollar op OpenAI. Altman liet daarop weten dat OpenAI niet te koop is en al helemaal niet aan Musk, en dat Musk met zijn bod de concurrentie probeert af te remmen.