Merendeel werkgevers houdt last van personeelstekort, meldt UWV

Economie

Het merendeel van de werkgevers houdt last van een tekort aan personeel. Eind vorig jaar gaven zes op de tien van de ondervraagde organisaties aan hinder te ondervinden van de krapte op de arbeidsmarkt, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Een ongeveer even groot deel verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar even lastig blijft, meldt uitkeringsinstantie UWV na onderzoek onder ruim 2300 werkgevers.