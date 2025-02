FNV-vergadering over uitstel voorzittersverkiezing online verder

Bestuursleden verlieten rond 18.00 uur het Centraal Vakbondshuis in Utrecht, waar de urenlange vergadering en de staking van FNV-medewerkers maandag waren. Zij wilden niet ingaan op vragen over het besluit en verwezen naar de woordvoerder.

Normaal gesproken zouden leden later deze week kunnen stemmen. De huidige voorzitter Tuur Elzinga en vicevoorzitter Zakaria Boufangacha zijn de kandidaten voor het voorzitterschap. Maar na onder meer beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Boufangacha is binnen FNV onrust ontstaan over de sociale veiligheid. Zowel de interne vakbond FNV Personeel als vicevoorzitter Kitty Jong gelooft dat het valse beschuldigingen zijn om de verkiezingen te manipuleren.

Naast uitstel van de verkiezingen heeft FNV Personeel ook het tijdelijk aftreden van het bestuur geëist. De interne vakbond had het bestuur op 4 februari twee weken de tijd gegeven om plaats te maken voor een interim-bestuur.