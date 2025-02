Problemen in zorg door handhaving wet schijnzelfstandigheid

Werkgevers die zzp’ers inzetten voor werk dat eigenlijk in loondienst moet worden gedaan, lopen sinds 1 januari het risico op een naheffing. Boetes worden voorlopig nog niet uitgedeeld, maar bedrijven en organisaties bereiden zich hier wel op voor. Daardoor maken werkgevers volgens NU’91 minder of helemaal geen gebruik meer van zzp’ers.

De helft van de zorgmedewerkers geeft aan dat de handhaving een negatieve invloed heeft op de zorg, aldus de beroepsorganisatie. Daarnaast gaf 13 procent aan te stoppen met werken in de zorg. Hoewel werkgevers volgens de respondenten hun best doen om met oplossingen te komen, zoals meer mensen in vaste dienst nemen of werken met flexpools, schieten deze alsnog tekort. Hierdoor betalen verzorgenden en verpleegkundigen de prijs „van een ondoordachte aanpak”, aldus NU’91.