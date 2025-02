Rusland: er staat nog niks vast over begin vredesoverleg Oekraïne

Buitenland

Volgens de Russen is er met de Verenigde Staten nog niets afgesproken over het begin van vredesoverleg over Oekraïne. Een topadviseur van de Russische president Vladimir Poetin zei dat Moskou en Washington nog niet geregeld hebben hoe het beraad van start moet gaan, omdat de VS nog geen hoofdonderhandelaar hebben aangewezen om met Rusland te praten.