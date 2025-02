Spoedoverleg over Oekraïneplan VS in Parijs begonnen

Binnenland

De regeringsleiders van een aantal Europese landen, onder wie minister-president Dick Schoof, zijn in Parijs begonnen aan een spoedoverleg over de Amerikaanse plannen voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Ook secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO is aanwezig, net als EU-kopstukken als Ursula von der Leyen en António Costa.