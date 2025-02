Amsterdam-Rijnkanaal weer vrij voor scheepvaart

Binnenland

Het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal is even voor 16.00 uur hervat, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandagochtend was een deel van het kanaal bij Diemen gestremd omdat er hoogspanningskabels in het water lagen. Dat kwam doordat een schip met daarop een te hoge kraan tegen de kabels was gevaren.