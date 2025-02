Mag kerk straks nog bidden voor gemeentelid dat homo is?

De initiatiefnemer van deze wet, D66, wil dat er paal en perk gesteld wordt aan conversiebehandelingen, waarbij gepoogd wordt iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken. Maar waar daarbij de grens ligt, blijft vaag.

Er is veel kritiek op het wetsvoorstel. Zo vraagt de Raad voor de Rechtspraak zich af wat bedoeld wordt met de term ”onderdrukking”. Is daar sprake van als een minderjarige de voorganger en een aantal gemeenteleden vraagt te bidden om kracht tegen de aanvechtingen die voortkomen uit de seksuele geaardheid?

Toen de documentaire in 2019 uitkwam, greep D66 deze aan om het gesprek over conversietherapieën te agenderen. Er volgden moties, discussies en een onderzoek. Nu, zes jaar later, wordt een wetsvoorstel besproken. Die wet moet duidelijkheid geven over wat straks wel en niet strafbaar is. Jakko: „De wet is daar allerminst klip-en-klaar over. De indieners verduidelijken vooral wat wél blijft toegestaan, maar wat strafbaar wordt, blijft toch enigszins in vaagheid gehuld. Dat moet de rechter dan gaan bepalen.”

Jakko sluit niet uit dat het opnemen van open normen in de conversiewet een bewuste keus van de indieners is geweest. „Ik houd rekening met de mogelijkheid dat de indieners hebben geredeneerd: Als wij dit nu een beetje vaag laten, dan komen er straks proefprocessen. Dan komt er een keer een predikant of een kerkelijke vrijwilliger voor de rechter. En als het een beetje meezit, dan komt het tot een veroordeling. En als je dan een paar jaar later weer zo'n zaak hebt waarin het ook tot een veroordeling komt, ja, dan gaat de praktijk zelf eigenlijk de norm aanscherpen. En dan kan het zijn dat de toepassing als gevolg daarvan ruimer en ruimer wordt.”

De partijen die het voorstel indienen –D66, VVD, GL-PvdA, SP en Partij voor de Dieren– hebben samen 66 zetels; geen meerderheid dus. Jakko: „Ze zullen hun wet alleen in stemming brengen als die meerderheidssteun gegarandeerd is. En anders een beter moment afwachten.”