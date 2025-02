Heinen blijft erbij: investeren in defensie is aan EU-landen zelf

Nu de Verenigde Staten onder president Donald Trump de handen dreigen af te trekken van de verdediging van Europa, klinkt sterker dan ooit de roep om als EU gezamenlijk geld te lenen voor investeringen in de defensie-industrie. Nederland was daar altijd fel op tegen, en wat Heinen betreft blijft dat ook zo.

„Deze opgave loopt echt via de nationale begrotingen”, zegt Heinen. „Landen zullen daar zelf moeilijke keuzes moeten maken.” Daarbij zullen zij ook naar de gevolgen moeten kijken op de langere termijn. „Dit gaat echt over hoe wij de komende decennia in Europa onze veiligheid garanderen.”

Heinen wil nog niet vooruitlopen op een voorstel van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om uitgaven van defensie tijdelijk uit te zonderen bij het handhaven van de begrotingsregels. „Ik heb nog geen plan gezien, dus dan is het lastig om een oordeel te hebben.”

Wel waarschuwt de minister voor de risico’s van meer lenen voor de economie en de positie van de euro. „Een sterke munt is ook heel belangrijk voor je veiligheid, dus je dieper in de schulden steken, daar zie ik niet de oplossing liggen.”