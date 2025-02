Waakhond waarschuwt Kamer voor samenwerking AIVD, MIVD en bedrijven

Het gaat om uitwisseling van gegevens met „het bedrijfsleven in het cyberdomein”, schrijven de ministers Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) in een Kamerbrief. De CTIVD ziet in de wet niet genoeg ruimte voor zulke samenwerking, en bestempelt die daarom als „onrechtmatig”.

Bovendien brengt deze uitwisseling van gegevens volgens de CTIVD risico’s met zich mee. „Zo dienen deze partijen andere belangen dan nationale veiligheid en ontbreekt toezicht op wat deze private partijen met de verkregen gegevens doen.” De commissie raadt aan dat het kabinet de samenwerking beter in regels vastlegt.

De veiligheidsdiensten vinden dat hun samenwerking met bedrijven wél mag. Het kabinet vindt dat ook. De ministers staan ervoor open om ‘beleidsregels’ te maken, maar niet de zwaardere bestuurlijke maatregel waar de CTIVD om vraagt. Volgens het kabinet zou de samenwerking met bedrijven met zo’n maatregel openbaar worden, en dat is „gezien het staatsgeheime karakter” niet de bedoeling.

De CTIVD heeft de diensten eind 2023 al gewaarschuwd, maar ziet sindsdien nog geen verbetering. „Vanwege deze zorgwekkende situatie heeft de CTIVD besloten deze situatie onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen”, schrijft de commissie in de brief. Een geheime brief met meer details is ook naar de ‘Commissie Stiekem’ verstuurd, de Kamercommissie die overlegt over de veiligheidsdiensten.