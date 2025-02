Brekelmans: Europa moet snel komen met plan voor vredesmacht

Amerikaanse en Russische functionarissen spreken elkaar deze week al in Saudi-Arabië over een akkoord. De komende maanden worden „bepalend voor de toekomst van Europa”, aldus de bewindsman in een toespraak over de toekomst van Europa dat volgens hem in de toekomst de bescherming van de Amerikanen zal moeten „verdienen”.

Voor de Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de bewindsman het belang van de VS voorop. „Een contract voor kritieke grondstoffen is voor Trump belangrijker om te beschermen dan vrijheid en soevereiniteit in Oekraïne.” Maar hij verwacht niet dat Trump de NAVO zal loslaten. „De NAVO is voor de Verenigde Staten relevanter dan ooit”, hoorde Brekelmans zijn Amerikaanse collega vorige week zeggen.

De nieuwe Amerikaanse regering heeft de afgelopen dagen de zaak op scherp gezet door onder meer te zeggen dat Europa buiten de vredesonderhandelingen over Oekraïne zou worden gelaten. Dat bracht een schok teweeg in Europese hoofdsteden. In Parijs komen EU-leiders maandag al samen om te reageren op de nieuwe realiteit.

Op de korte termijn kan Europa niet zonder de Amerikaanse paraplu en daarom moet er snel worden gehandeld, vindt Brekelmans. Want als er een slecht vredesakkoord komt zonder Europese inspraak „begaan we dezelfde fout als in de Eerste Wereldoorlog. Dan is in Oekraïne de oorlog voorbij, maar de vrede verloren”. En dan kunnen de Russische strijdkrachten binnen een jaar ergens voor de deur van een NAVO-land staan.

Om dit scenario te voorkomen moet de hulp aan Oekraïne de komende tijd worden opgevoerd om Europa een sterke positie te geven aan de onderhandelingstafel. Nieuwe concessies van de Amerikanen moeten worden voorkomen, aldus de minister. Daarnaast moet Europa meer geld stoppen in defensie en de defensie-industrie. Bij investeringen in de wapensector moet „effectiviteit” voorop staan. Voor defensie moet een uitzondering op regelgeving komen. Tot slot moet de samenleving hierop worden voorbereid. De weerbaarheid moet worden versterkt.