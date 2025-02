Polen gaat geen militairen naar Oekraïne sturen

Tusk gaat andere Europese leiders tijdens het spoedoverleg aansporen hun defensie-uitgaven te verhogen. Hij is van mening dat Europese landen Oekraïne niet goed kunnen helpen als zij geen stappen zetten om hun defensiecapaciteiten te verbeteren. Europa is „niet in staat om het militaire potentieel van Rusland tegen te gaan”, zegt hij.

Polen stelt zich sinds de Russische inval in Oekraïne op als een mondige partner van Oekraïne. Het land vangt bijna 1 miljoen Oekraïners op, dat is volgens VN-cijfers bijna een op de zeven gevluchte Oekraïners.