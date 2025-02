Overijssel stelt regeling voor boeren uit door stikstofuitspraken

De subsidieregeling, waarvoor in totaal 6,2 miljoen euro beschikbaar is, zou komende woensdag opengaan. Volgens Overijssel is „het risico groot” dat projecten worden ingediend die op dit moment niet uitvoerbaar blijken. „Wij begrijpen dat dit teleurstellend is, maar zien uitstel als de enige optie om onnodige afwijzingen en extra kosten te voorkomen”, aldus de provincie, die benadrukt dat het „geen afstel, maar uitstel” is.

De regeling is bedoeld voor „samenwerkingsverbanden die werken aan integrale gebiedsontwikkeling” en bijdragen aan het beperken van de broeikasgasuitstoot, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. Naast Overijssel doen ook Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland hieraan mee. In Flevoland en Utrecht moet zo’n samenwerkingsverband bestaan uit minimaal drie landbouwers; in Noord-Holland, Overijssel en Zeeland uit minimaal twee deelnemers van wie één landbouwer. De andere deelnemer kan bijvoorbeeld een grondeigenaar, een natuur- of landschapsorganisatie, een provincie, waterschap of gemeente zijn.

De provincie Overijssel besloot eind vorige maand al de vergunningverlening voor een jaar stil te leggen. De provincie wil hiermee voorkomen dat aanvragen afgewezen moeten worden, na uitspraken van de Raad van State over intern salderen en van de rechtbank Den Haag in de Greenpeace-zaak over stikstof en natuurherstel. Overijssel roept het Rijk op om „snel met duidelijke kaders en oplossingen te komen”.