Voorbereidingsprogramma Nijmeegse Vierdaagse snel uitverkocht

Het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse is bedoeld voor mensen die nog nooit succesvol zijn gefinisht, aldus de kWbN. „Onder leiding van professionele trainers ga jij je optimaal voorbereiden op de grootste wandelprestatietocht ter wereld”, valt te lezen op de website. De 107e editie is dit jaar van 15 tot en met 18 juli.

Andere belangstellenden kunnen zich op verschillende momenten inschrijven. Het eerste moment is op 24 februari. Vorig jaar werd de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen door meer dan 41.500 wandelaars.