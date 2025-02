Berlijn terughoudend over deelname vredesmacht Oekraïne

„We hebben herhaaldelijk gezegd dat we eerst moeten afwachten of en hoe er hopelijk vrede komt voor Oekraïne”, zei de woordvoerder over de eventuele inzet van Duitse militairen. De Duitse regering verwacht niet dat de informele top concrete resultaten zal opleveren.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin besloten vorige week onmiddellijk te beginnen met onderhandelen. De VS willen geen militairen naar Oekraïne sturen. Er is daarom veel aandacht voor een eventuele vredesmacht bestaande uit Europese militairen. Onder meer het Verenigd Koninkrijk is bereid militairen naar Oekraïne te sturen als veiligheidsgarantie bij een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland.