Zelensky bezoekt Saudi-Arabië op woensdag

Het bezoek van Zelensky en zijn echtgenote zou een dag na gepland overleg tussen Russische en Amerikaanse delegaties plaatsvinden. Die gaan het volgens het Kremlin in Saudi-Arabië hebben over het voorbereiden van mogelijk vredesoverleg over de oorlog in Oekraïne.

De Oekraïense leider had al bekendgemaakt dat hij plannen had om naar Saudi-Arabië af te reizen. Hij zou daar geen overleg hebben gepland met de Amerikanen of de Russen.

Oekraïne doet volgens Zelensky deze week ook niet mee aan het overleg tussen Rusland en de VS in Saudi-Arabië. Hij benadrukte maandag tijdens een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten dat zijn land ook geen deals zal erkennen die zonder Oekraïense betrokkenheid zijn gesloten.