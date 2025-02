Staat: nieuw onderzoek geeft geen ander oordeel Deventer moordzaak

De Staat vindt dat Louwes zijn verzoek niet moet doen via de kortgedingrechter maar bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dat heeft Louwes nog niet gedaan omdat hij denkt dat zijn verzoek daar geen kans van slagen heeft. Ook maakt de uitkomst niet uit voor de veroordeling. „Die staat als een huis”, zei een van de advocaten.

Louwes was zelf niet bij het proces aanwezig. Het is te belastend voor hem, zei zijn advocaat Geert-Jan Knoops. „Hij is al 25 jaar met deze ellende bezig.” De fiscaal jurist verdient inmiddels zijn brood als vrachtwagenchauffeur, zei Knoops.

Louwes was de executeur-testamentair van het slachtoffer, de weduwe Wittenberg. Zij werd in september 1999 vermoord in haar huis in Deventer. De rechtbank sprak hem in maart 2000 vrij, maar in hoger beroep legde het gerechtshof hem twaalf jaar cel op. Na een herzieningsverzoek oordeelde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw bekeken moest worden. Ook het gerechtshof in Den Bosch legde Louwes opnieuw een celstraf van twaalf jaar op. Hij heeft die straf inmiddels uitgezeten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.