NSC en GL-PvdA willen veel strengere eisen aan kennismigratie

NSC en GroenLinks-PvdA dienen dit voorstel in als amendement op een wet die asielminister Marjolein Faber binnenkort in de Tweede Kamer verdedigt. Deze wet legt nieuwe Europese regels vast die het voor kennismigranten van buiten de EU makkelijker moeten maken om hier te wonen en werken. De Kamer toonde zich vorige week al uiterst kritisch. Veel partijen vinden het wetsvoorstel niet streng genoeg en vrezen misbruik.

De indieners willen dat het kabinet sectoren selecteert die daadwerkelijk werknemers van buiten de EU nodig hebben. „Dit is een belangrijke stap om misbruik van kennismigratie tegen te gaan, arbeidsmigratie te beperken en te zorgen dat we alleen de buitenlandse werknemers hier krijgen die we echt nodig hebben”, zegt NSC-leider Pieter Omtzigt.

Daarnaast willen de partijen dat de blauwe kaart alleen geldt voor mensen die in vaste dienst komen bij een werkgever. „Bij een rechtstreeks dienstverband kun je werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid”, zegt Kamerlid Mariëtte Patijn van GroenLinks-PvdA. „Dat biedt werknemers zekerheid en houvast. Nu weten ze vaak niet waar ze aan toe zijn.”