Spoedoverleg in Parijs verdeelt EU-landen

Ook de Luxemburgse premier Luc Frieden is kritisch. Hij zei in München dat het beter is om met alle EU-lidstaten samen te komen. „Ik weet niet precies wat het onderwerp van die bijeenkomst in Parijs is, omdat er maar weinig landen aanwezig zullen zijn. Maar wat nodig is, is dat we een gezamenlijke visie hebben.”

Hongarije, dat ook niet is uitgenodigd, reageerde uiterst negatief. Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó sprak over een bijeenkomst van leiders die „pro-oorlog en anti-Trump” zijn. „Ze vergaderen over hoe ze een vredesovereenkomst in Oekraïne kunnen dwarsbomen.”