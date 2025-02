Bloomberg: Shein onder druk om waarde te verlagen voor beursgang

Investeerders van het in China opgerichte en nu in Singapore gevestigde bedrijf, willen volgens de anonieme bronnen dat Shein zijn waardering verlaagt naar ongeveer 30 miljard dollar (bijna 29 miljard euro). Bij een financieringsronde in 2023 werd Shein gewaardeerd op 66 miljard dollar en in 2022 zelfs op 100 miljard dollar. Het enthousiasme voor Shein onder investeerders is sindsdien verder afgenomen. Bloomberg meldde begin 2024 dat investeerders hun Shein-aandelen probeerden te verkopen via onderhandse deals, waarbij het bedrijf werd gewaardeerd op 45 miljard dollar.

Vorig jaar werd op basis van bronnen gemeld dat Shein een beursgang in Londen overwoog en dat het bedrijf in juni 2024 daarvoor vertrouwelijk papieren zou hebben ingediend. De webwinkel wilde eerst een beursnotering op Wall Street, maar zag daarvan af door verwachte moeilijkheden met de goedkeuring door de Amerikaanse toezichthouder SEC. Amerikaanse politici hadden namelijk flinke kritiek geuit op Shein, onder meer om slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken waarmee het bedrijf samenwerkt.

Shein is de afgelopen jaren steeds populairder geworden bij onlineshoppers in de EU en Nederland. Het bedrijf biedt voor zeer lage prijzen kleding aan, maar wordt beschuldigd van namaak en misleidende praktijken. Europese toezichthouders doen daar onderzoeken naar.

Naast vragen over zijn handels- en arbeidspraktijken, kampt Shein ook met toenemende onzekerheid over de gevolgen van Amerikaanse importheffingen op zijn activiteiten. President Trump heeft onlangs een extra importtarief van 10 procent op Chinese goederen ingevoerd. Ook beëindigde hij een regeling die retailers als Shein en Temu de mogelijkheid bood belastingvrij pakketten naar de VS te sturen. Trump stelde het afschaffen van die regeling later uit, maar logistieke dienstverleners vragen Shein- en Temu-verkopers wel om bedragen vooraf te betalen om rekening te houden met mogelijke tarieven.