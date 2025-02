Keijzer start inspraakronde voor verbod op voorrang statushouders

Binnenland

Woonminister Mona Keijzer is de inspraakronde gestart voor haar wet die de voorrang van statushouders voor sociale huur verbiedt. Organisaties en andere betrokkenen kunnen nu hun zienswijze op de wet inbrengen. De maatregel was al eerder aangekondigd, onder meer in het hoofdlijnenakkoord en in de asieldeal van vorig najaar.