Alibaba-oprichter Jack Ma gespot met Chinese president Xi Jinping

Ma hield in oktober 2020 een toespraak waarin hij kritiek uitte op het Chinese partijbestuur. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Kort daarna openden de Chinese autoriteiten een onderzoek naar Alibaba en verdween Ma lange tijd uit het openbare leven. Sindsdien heeft hij slechts sporadisch iets van zich laten horen. Ma geldt als een van de grote namen uit het Chinese bedrijfsleven. De voormalige leraar Engels richtte in 1999 Alibaba op en bouwde het uit tot een van China’s invloedrijkste private ondernemingen.

President Xi heeft sinds zijn aantreden meer dan tien jaar geleden voortdurend gestreefd naar een sterkere rol voor staatsbedrijven in ’s werelds op een na grootste economie. Daarbij waarschuwde hij voor een „ongecontroleerde” groei van de private sector. Maar vorige week werd bekend dat Xi van plan was toonaangevende zakenlieden te ontmoeten, nu hij worstelt met een vastgoedcrisis, aanhoudend lage consumptie en hoge jeugdwerkloosheid. De staatszender CCTV meldde maandag dat de bijeenkomst had plaatsgevonden in Beijing. Videobeelden tonen Ma staand en applaudisserend terwijl Xi een luxueuze zaal betreedt.