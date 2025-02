Plantaardige chocolademaker Hands Off haalt 1,1 miljoen euro op

Hands Off maakt onder meer plantaardige chocoladerepen, -koekjes, en -letters en ligt in de schappen van supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en PLUS en de online supermarkt Picnic. Het nieuwe kapitaal wordt ingezet om het aantal productgroepen, de onlineverkoop en het team uit te breiden. Ook kijkt Hands Off naar de mogelijkheden voor uitbreiding naar het buitenland. Vanaf 2027 wil Hands Off nieuwe markten betreden.

De chocoladeproducent wilde oorspronkelijk 1 miljoen euro ophalen, maar dat werd uiteindelijk 1,1 miljoen euro. Dat bedrag werd ook sneller opgehaald dan verwacht. „Deze succesvolle sharefunding laat zien dat steeds meer mensen geloven in onze missie: plantaardige chocolade de nieuwe norm maken”, zegt Smeeten.