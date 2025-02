Algemeen secretaris Bart Plaatje kondigt vertrek aan bij FNV

Zo staat er maandag een staking gepland van medewerkers van FNV zelf. FNV Personeel, de interne vakbond die de belangen van het eigen personeel behartigt, stelt dat de sociale veiligheid binnen de bond onder druk staat door onrust die het bestuur, waarvan Plaatje deel uitmaakte, heeft veroorzaakt. FNV Personeel wil met de staking onder meer afdwingen dat het bestuur tijdelijk terugtreedt.

„De acties en aangekondigde stakingen die gepland staan zullen de bond veel schade toebrengen”, schrijft Plaatje. „Daar is mijn vakbondshart te groot voor.” Plaatje was sinds juni 2021 algemeen secretaris bij FNV. De huidige bestuursperiode loopt over enkele weken af.

In aanloop naar de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van FNV is een bestuurscrisis ontstaan. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha, die zich kandidaat heeft gesteld, werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Volgens eerdere berichtgeving in Vrij Nederland ging het om een lastercampagne van Plaatje tegen hem.

Plaatje is naar eigen zeggen tijdens zijn bestuursperiode meermaals op weerstand gestuit tegen zijn plannen, schrijft hij in zijn vertrekbrief. Sinds oktober vorig jaar ervoer hij dat „een meerderheid in het algemeen bestuur mij niet steunde en zelfs ondermijnde”. Daarop meldde hij zich in november ziek. „Transparantie naar het ledenparlement werd mij kwalijk genomen in vele vormen”, aldus Plaatje, die zich heeft ingezet voor ledengroei bij de vakbond.

„Wij hebben kennisgenomen van het vertrek van de algemeen secretaris. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en voor deze moedige stap”, zegt penningmeester Piet Rietman namens het bestuur. De top van de vakbond komt maandag, gelijktijdig met de staking, bijeen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga wil tijdens die vergadering voorstellen om de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter uit te stellen, maakte hij vorige week bekend. „Maandag bespreekt het FNV-bestuur welke stappen de FNV neemt om de onrust in de organisatie te adresseren”, aldus Rietman.