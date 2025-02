Gevluchte Congolezen durven niet terug naar Goma

Lang konden ze daar niet verblijven, want het door buurland Rwanda gesteunde M23 sommeerde ze terug te keren naar de plek waar ze vandaan komen. En dus breken ze hun onderkomen af. Herbruikbaar materiaal nemen ze mee. Terug naar huis gaan is geen optie – veel te gevaarlijk, M23 is niet te vertrouwen.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 110.000 mensen die Goma vanwege geweld halsoverkop zijn ontvlucht opnieuw op de loop gegaan voor de vijand. Bestemming: elders in de regio. Dus trekken ze van tent naar tent. Onzeker is wanneer de –figuurlijke– tentpinnen opnieuw uit de grond moeten worden getrokken, want M23 rukt verder op. Afgelopen weekend viel de regionale hoofdstad Bukavu.