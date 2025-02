Heijmans bouwt datacenter, maar noemt locatie om veiligheid niet

„Dat doen we uit veiligheidsoverwegingen”, legt een woordvoerder uit. „Het gebeurt bij datacenters dat bouwbedrijven gehackt worden. De hackers denken dan bij de bouwbedrijven bepaalde gegevens te achterhalen. Dat willen we voorkomen.”

Met de klus is voor Heijmans een omzet van 96 miljoen euro gemoeid. Het gaat om een datacenter met een vloeroppervlak van 11.000 vierkante meter. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend en de verwachte oplevering is in oktober volgend jaar.

Bijzonder aan de bouw is dat delen ervan vooraf worden geprefabriceerd op een centrale locatie elders in Nederland. Daarna gaan de modulaire bouwdelen naar de locatie, waar het datacenter in elkaar wordt gezet. Heijmans zal het nieuwe datacenter ook voorbereiden op een koppeling met een lokaal warmtenet. Daardoor kan de warmte die vrijkomt bij de servers in het datacenter nuttig worden gebruikt, om bijvoorbeeld water te verwarmen voor bewoners in de buurt of zelfs huizen te verwarmen.