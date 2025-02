Aantal incidenten met gijzelsoftware licht gedaald

Economie

Het aantal gemelde incidenten met gijzelsoftware in Nederland is afgelopen jaar iets gedaald. Dat is verrassend te noemen, omdat de wereldwijde trend juist is dat deze aanvallen met zogeheten ransomware toenemen. Dat stelt cybersecurity-expert Rosalie Brand in een reactie op een jaarlijks rapport van onder meer Cyberveilig Nederland, de politie en bedrijven.