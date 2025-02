MDL Fonds: aantal levertransplantaties door overgewicht neemt toe

Het MDL Fonds baseert zich op gegevens van het Erasmus MC in Rotterdam, dat het grootste levercentrum van Nederland heeft. Die cijfers heeft de organisatie doorberekend om een beeld van heel Nederland te krijgen. In 2017 kregen in totaal ongeveer vijftien patiënten een transplantatie door leververvetting als gevolg van overgewicht. Vorig jaar ging het om circa vijftig patiënten.

Directeur Mariël Croon van het MDL Fonds noemt de aantallen zeer zorgwekkend. Ze legt uit dat de patiënten veelal mensen van vijftig jaar of ouder zijn die ongezond leven. Ook geeft ze aan dat in de genoemde cijfers niet eens de transplantaties door alcoholgerelateerde leverontsteking zijn meegerekend.

Harry Janssen, hoofd van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten in het Erasmus, is zeer verontrust over de sterke stijging. „Mensen denken bij overgewicht vaak aan vervelende gevolgen zoals hartinfarcten en diabetes, maar de vervetting van de lever kan uiteindelijk leiden tot de noodzaak van een transplantatie”, legt hij uit. „Het pijnlijke is dat zo’n ingrijpende operatie met een gezonde levensstijl voorkomen had kunnen worden.”

Volgens het MDL Fonds hebben 4 miljoen Nederlanders leververvetting, vaak zonder het te weten, omdat het vaak pas op latere leeftijd problematisch wordt. Leververvetting kan leiden tot leverontsteking en zelfs leverkanker. Het MDL Fonds schat dat 700.000 mensen in Nederland een leverontsteking hebben door een verkeerde leefstijl.

Het MDL Fonds wil met een campagne de aandacht vestigen op de leverproblemen door een ongezonde leefstijl en heeft de website Leverstijl.nl gelanceerd. „Je kunt ontzettend veel doen om het tij te keren, als je er maar op tijd bij bent. De lever kan zichzelf tot op zekere hoogte herstellen”, zegt directeur Croon.