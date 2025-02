Britse premier ‘bereidwillig’ om troepen in Oekraïne te plaatsen

Buitenland

De Britse premier Keir Starmer heeft gezegd dat hij „klaar” en „bereidwillig” is om Britse troepen in Oekraïne te plaatsen om te helpen de veiligheid van dat land te garanderen als onderdeel van een vredesakkoord. In de Britse krant Daily Telegraph schreef Starmer dat het veiligstellen van een langdurige vrede in Oekraïne „essentieel is als we Poetin in de toekomst willen afschrikken van verdere agressie”.